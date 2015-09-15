Власти: 90 тысяч беженцев ждут решения по заявкам на убежище в Венгрии

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "171 тысяча беженцев с начала года подала прошение на убежище, однако 67 тысяч из них "исчезли"".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в городе Сегед главный советник премьера по внутренней безопасности Дьердь Баконди.

По его словам, с начала года подала прошение на убежище 171 тысяча мигрантов.

"Около 4 тысячам из них в убежище отказано. Еще 67 тысяч, подав заявление, исчезли в неизвестном направлении. На сегодня 90 тысяч беженцев ждут рассмотрения заявок на убежище", - заявил Баконди.

Он также уточнил, что если беженец будет отказываться подавать заявку на убежище, его с территории Венгрии депортируют обратно в Сербию. Тех же, чья заявка удовлетворена или кто еще ждет ее рассмотрения, распределяют по лагерям беженцев, которые расположены по всей Венгрии.