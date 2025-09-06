Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    • 06 сентября, 2025
    88 стран приостановили почтовые услуги в США из-за новых тарифов.

    Как передает Report, об этом сообщает Всемирный почтовый союз (UPU).

    После того как США отменили освобождение от пошлин для товаров низкой стоимости, 88 почтовых операторов сообщили Всемирному почтовому союзу (UPU) о приостановке части или всех почтовых отправлений в страну. Это привело к резкому падению почтового трафика в США на 81% с 29 августа по сравнению с предыдущей неделей.

    UPU разработал техническое решение, позволяющее почтовым операторам рассчитывать и взимать необходимые пошлины у отправителей на месте, а также обеспечивать перевод средств уполномоченным лицам. Решение будет интегрировано в платформу таможенных деклараций UPU, что обеспечит возможность постепенного подключения 176 операторов по всему миру.

    88 ölkə ABŞ-yə poçt xidmətlərini dayandırıb

