88 ölkə ABŞ-yə poçt xidmətlərini dayandırıb
Digər ölkələr
- 06 sentyabr, 2025
- 17:35
88 ölkə yeni tariflər səbəbindən ABŞ-yə poçt xidmətlərini dayandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Poçt İttifaqı (UPU) məlumat yayıb.
ABŞ aşağı dəyərli mallar üçün rüsum ödənişindən azadolmanı ləğv etdikdən sonra 88 poçt operatoru ölkəyə poçt göndərişlərinin bir hissəsini və ya hamısını dayandırması barədə Ümumdünya Poçt İttifaqına məlumat verib.
Bu, avqustun 29-dan etibarən ABŞ-yə poçt trafikinin 81 % azalmasına səbəb olub.
Son xəbərlər
17:35
88 ölkə ABŞ-yə poçt xidmətlərini dayandırıbDigər ölkələr
17:25
Foto
Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarında fəaliyyət göstərəcək könüllülərin sayı açıqlanıbFərdi
17:15
"Ordu" basketbol klubunda yeni təyinat reallaşıbKomanda
17:12
Foto
Havay adalarında qasırğa səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilibDigər
16:59
Zəngəzur dəhlizi: Cənubi Qafqazı qlobal nəqliyyat marşrutlarının qovşağına çevirəcək yol - ANALİTİKAİnfrastruktur
16:58
Spiker: Almaniya səfirinin dəstəklədiyi qrup "Gürcü Arzusu"nun qərargahına hücum edibDünya
16:54
Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq turniri 2 medalla başa vurublarFərdi
16:45
Sudanda qızıl mədəninin uçması nəticəsində altı nəfər ölübHadisə
16:40