32-е заседание Совета министров ОБСЕ состоится в столице Австрии

32-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пройдет в столице Австрии - Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на ОБСЕ, заседание состоится 4–5 декабря.

Мероприятие, организованное по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, соберет министров иностранных дел 57 государств-участников и 11 партнеров по сотрудничеству.

"В этом году впервые председатель ОБСЕ (за исключением Австрии) проводит заседание Совета министров в Вене, где расположена штаб-квартира Организации, а не в своей или другой стране. Это решение отражает стремление сократить расходы на поездки для государств-участников и Секретариата, а также минимизировать экологическое воздействие мероприятия", - отмечается в сообщении.