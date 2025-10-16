Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    32-е заседание Совета министров ОБСЕ состоится в столице Австрии

    • 16 октября, 2025
    • 17:22
    32-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пройдет в столице Австрии - Вене.

    Как сообщает Report со ссылкой на ОБСЕ, заседание состоится 4–5 декабря.

    Мероприятие, организованное по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, соберет министров иностранных дел 57 государств-участников и 11 партнеров по сотрудничеству.

    "В этом году впервые председатель ОБСЕ (за исключением Австрии) проводит заседание Совета министров в Вене, где расположена штаб-квартира Организации, а не в своей или другой стране. Это решение отражает стремление сократить расходы на поездки для государств-участников и Секретариата, а также минимизировать экологическое воздействие мероприятия", - отмечается в сообщении.

    ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclası Vyanada keçiriləcək

