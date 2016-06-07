​17 человек попали на рейс Air Canada без досмотра в аэропорту Парижа

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Несколько пассажиров рейса компании Air Canada, следовавшего из Парижа в Торонто, не прошли перед вылетом необходимого досмотра.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на представителя авиакомпании.

Инцидент произошел 3 июня, но известно об этом стало только сейчас. По информации телеканала, из 325 находившихся на борту пассажиров 17 человек не прошли обязательную процедуру сканирования в аэропорту Шарля де Голля перед тем, как попасть на самолет. Экипаж самолета узнал об этом уже во время полета.

Эти люди летели из Шри-Ланки с пересадкой в Париже и, как отметил представитель компании Air Canada Питер Фитцпатрик (Peter Fitzpatrick), прошли проверку еще в Шри-Ланке, а в парижском аэропорту не покидали "зону безопасности". После приземления в аэропорту в Торонто все пассажиры прошли досмотр на взлетно-посадочной полосе.

В середине мая госсекретарь по транспорту Франции Ален Видали заявил, что безопасность во французских аэропортах после терактов в стране обеспечена на самом высоком уровне.