16 человек погибли в США из-за аномальных холодов и снегопадов

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли за последнюю неделю в США из-за аномальных холодов и снегопадов.

Как передает Report,об этом сообщает CNN.

Шесть смертей, связанных с неблагоприятными погодными условиями, были зафиксированы в Висконсине, четыре — в Техасе, три — в Северной Каролине.

В Мичигане, Миссури и Северной Дакоте из-за холода и снега погибло по одному человеку..

Температура в отдельных штатах США опустилась на 15-20 градусов ниже нормы.

Так, в городе Сент-Луис в штате Миссури температура опустилась до минус 13 градусов, в то время как среднегодовая норма для текущего месяца составляет около трех градусов ниже нуля.