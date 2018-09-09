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    13 женщин пострадали в Австрии при аварии трактора с прицепом

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/  Как минимум 13 человек были травмированы в Австрии после того, как в субботу вечером на северо-востоке страны перевернулся трактор с прицепом, перевозившим людей. 

    Об этом стало известно из публикации на страницах газеты "Курир", сообщает Report. 

    По информации журналистов, ЧП произошло в коммуне Альхартсберг в 17:50 по местному времени. На место ЧП прибыли кареты скорой помощи, и три вертолета. Все пострадавшие - женщины, они госпитализированы. Отмечается, что шестеро травмированы серьезно. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

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