Состоялась панихида по погибшему президенту "Total"

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Париже состоялась панихида по погибшему президенту нефтяной компании "Total" Кристофу де Маржери.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", на похоронах в церкви Сен-Сюльпис в Париже участвовали родственники и друзья погибшего, а также президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Мануэль Вальс, министр финансов Мишель Сапен, глава МВД Бернар Казнев, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, руководство компании "Total", а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и представители России.

Отметим, что К.де Маржери погиб 20 октября в московском аэропорту "Внуково-3". Самолет, в котором он находился, столкнулся со снегоуборочной машиной на взлетной полосе, после чего самолет перевернулся и взорвался. Как выяснилось позже, водитель снегоуборочной машины был нетрезв.