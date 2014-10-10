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    Названы лауреаты Нобелевской премии мира за 2014 год

    Нобелевскую премию мира получили Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатьярти

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Норвежский Нобелевский комитет назвал лауреата Нобелевской премии мира за 2014 год. 

    Как сообщает Report, Норвежский Нобелевский Комитет решил присудить премию пакистанской активистке за права женщин Малале Юсафзаи и индийскому активисту за права детей Кайлашу Сатирти.

    Отметим, что в этом году в  списке претендентов значились 278 человек, в том числе 47 международных организаций.

    Церемония награждения обладателей Нобелевских наград традиционно проходит 10 декабря в Стокгольме и Осло — в день кончины основателя премии Альфреда Нобеля (1833-1896) — шведского изобретателя и промышленника. Из пяти наград, завещанных Нобелем, премия мира — единственная, которая вручается по пожеланию ее основателя в Осло. Остальные — премия по физиологии или медицине, физике, химии и литературе, вручаются в Стокгольме.

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