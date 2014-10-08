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    В ЕС выявлено восемь случаев заражения вирусом Эбола

    При этом в Еврокомиссии заявляют, что не видят угрозы эпидемии в Европе

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В ЕС выявлено восемь случаев заражения вирусом Эбола. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил представитель Еврокомиссии Фредерик Винсент. В то же время он подчеркнул, что "риска эпидемии нет".

    "Все случаи заболеваний связаны с лицами, вернувшимися из зараженных регионов Африки", - отметил он. 

    Фредерик Винсент особенно подчеркнул, что в Европе соблюдаются "строгие процедуры в связи с этим заболеванием", поэтому "никакого риска распространения заболевания, или начала эпидемии нет".

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