Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В ЕС выявлено восемь случаев заражения вирусом Эбола. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил представитель Еврокомиссии Фредерик Винсент. В то же время он подчеркнул, что "риска эпидемии нет".

"Все случаи заболеваний связаны с лицами, вернувшимися из зараженных регионов Африки", - отметил он.

Фредерик Винсент особенно подчеркнул, что в Европе соблюдаются "строгие процедуры в связи с этим заболеванием", поэтому "никакого риска распространения заболевания, или начала эпидемии нет".