Вице-спикер Милли Меджлиса: V Съезд азербайджанцев мира в Шуше – международное событие

"V Съезд азербайджанцев мира, который состоится в Шуше, станет крупным событием, соединяющим в себе политические, моральные и другие аспекты".

"V Съезд азербайджанцев мира, который состоится в Шуше, станет крупным событием, соединяющим в себе политические, моральные и другие аспекты".

Этими мыслями с Report поделился заместитель председателя Милли Меджлиса, профессор Фазаил Ибрагимли.

По его словам, Шуша не только культурный, но и политический центр Азербайджана: "Приезд сюда азербайджанцев мира еще раз подтверждает мысль: "Шуша, ты наша". Во-вторых, проведение съезда азербайджанцев мира именно в Шуше - своего рода послание мировой общественности, чтобы они внимательно посмотрели и увидели, что Шуша превратилась в центр азербайджанцев мира, и, чтобы прекратили негативно отзываться о Шуше и Карабахе. Это азербайджанская родина, азербайджанская земля, колыбель чести азербайджанцев".

Ф.Ибрагимли обратил внимание и на моральные стороны вопроса: "Шуша всегда была средоточием нашей духовной жизни. Уроженцы города Шуша внесшие огромный вклад в мировую культуру. Расстрелянные памятники Узеир-бека, Бюльбюля и других, это огонь, открытый по нашему духовному миру. Так, что этот съезд – отчет перед их душами, чтобы их души возрадовались, ведь мы пришли! Шуша всегда была Родиной умевших противостоять врагу, стать щитом против оккупации. Этим мы также выражаем наш долг перед ставшими шехидами за Шушу. В Шуше, некогда ставшей жертвой политических раздоров, интриг, амбиций крупных государств на Кавказе, сейчас проводится съезд азербайджанцев мира и ставится точка в идущих до сих пор процессах. Поэтому проведение этого авторитетного события в Шуше нужно расценивать как крупное политическое, моральное, научное международное событие".