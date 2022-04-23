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Второй день Съезда Победы: Будут приняты важные документы

Второй день Съезда Победы: Будут приняты важные документы В культурной столице Азербайджана, городе Шуша, продолжает работу V Съезд азербайджанцев мира.
Диаспора
23 апреля 2022 г. 10:15
Второй день Съезда Победы: Будут приняты важные документы

В культурной столице Азербайджана, городе Шуша, продолжает работу V Съезд азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, на второй день Съезда Победы выступят председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, спецпредставитель президента по Шуше Айдын Керимов и председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов.

Затем будут приняты важные документы, определяющие деятельность азербайджанской диаспоры, а также состоится церемония награждения представителей диаспоры.

В мероприятии принимают участие около 400 представителей диаспоры из 65 стран. V Съезд азербайджанцев мира - первая после освобождения Карабаха крупная встреча нашей диаспоры, демонстрирующая в последние годы высокую организованность и единство, играющая особую роль в информировании международной общественности об азербайджанских реалиях.

22 апреля после церемонии официального открытия Съезда Победы был дан отчет о деятельности Госкомитета по работе с диаспорой, прошли обсуждения на темы "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в послевоенный период", "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха".

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Версия на английском языке Second day of Victory Congress: Important documents to be adopted to determine activities of Azerbaijani Diaspora 
Версия на азербайджанском языке Zəfər Qurultayınının ikinci günü: Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini müəyyənləşdirəcək mühüm sənədlər qəbul ediləcək

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