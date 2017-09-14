Видади Салахов: Переход казахского языка на латинский алфавит вызвал интерес тюркских государств

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Представленный проект латинского алфавита является оптимальным вариантом для отражения специфики казахского языка.

Как передает Report со ссылкой на агентство KazInform, об этом заявил председатель научно-экспертной группы Ассамблеи народов Казахстана (АНК) Видади Салахов, комментируя перенос казахского языка на латиницу на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан-2050".

По словам президента "Союза Азербайджанских культурных центров Казахстана" В. Салахова, инициатива президента Казахстана касательно перехода казахского языка на латинскую графику вызвала большой интерес у представителей тюркских государств.

"Мои друзья и родные, проживающие в других тюркоязычных странах, с большим воодушевлением восприняли эту новость. Потому что это будет способствовать дальнейшему сближению тюркоязычных стран, в большинстве из которых используется латиница. Информация на казахском языке, в том числе поэзия, литература, история, наука станет доступнее для наших братьев, проживающих за рубежом, для иностранцев, изучающих казахский язык", - заявил член АНК.

В. Салахов отметил, что изучал и неоднократно обсуждал данный вариант алфавита, предложенный государством.

"Я считаю, что данный проект латинского алфавита является оптимальным вариантом для полноценного отражения специфики казахского языка", - подчеркнул председатель научно-экспертной группы.

Он указал, что в ходе составления латинского алфавита казахского языка был учтен зарубежный опыт, особенности внедрения и применения латинской графики в советский период, опыт внедрения латиницы в тюркских государствах: Турции, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане.

"Поэтому я считаю, что мы не должны медлить с переходом на латиницу и призываю всех казахстанцев поддержать наш новый алфавит!" - заключил эксперт.