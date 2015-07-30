Вице-губернатор Николаевской области: Мы хотим видеть азербайджанцев в местной власти и выборных органах

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Председатель Азербайджанского центра культуры и образования имени Г.Алиева и Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Николаевской области Украины Юнус Алиев и председатель Народного департамента малочисленных народов Николаевской области Анар Ахундов встретились с вице-губернатором области Оксаной Янишевской.

Как сообщили Report в ОКАУ, в ходе встречи О.Янишевская заявила, что в последние годы в области чувствуется активность азербайджанцев: "Мы с большим удовольствием хотим видеть азербайджанцев в местной власти, государственных структурах и выборных органах".

Вице-губернатор подчеркнула, что азербайджанцы всегда поддерживали Украину в сложной ситуации и деятельность диаспоры в этом направлении имеет большое значение.

Юнус Алиев, напомнив, что в Николаевской области воздвигнут мемориальный комплекс в память о знаменитой 416-й Таганрогской дивизии, выразил желание продолжить реализацию подобных проектов в области. Вице-губернатор отметила, что они с удовольствием будут оказывать поддержку подобным проектам.

Затем Ю.Алиев поднял вопрос о восстановлении деятельности азербайджаноязычных школ, прекративших деятельность в связи со сложной ситуацией в стране. О.Янишевская дала слово, что в следующем году местные власти восстановят деятельность школ.

В ходе встречи также прошли обсуждения по ряду вопросов, касающихся азербайджанцев.