В Ульяновске масштабно отметили 95-лет со дня рождения Гейдара Алиева

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Ульяновске масштабно отметили 95-лет со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Как сообщает Report, Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия (УРАНКА) в содружестве с коллективом средней школы №78 подготовила серию мероприятий, первое из которых –открытие тематической выставки – стартовало третьего мая.

Также в программе - просмотр фильмов о Гейдаре Алиеве «Нет более трудной дороги, чем дорога независимости» и «Гейдар Алиев- национальный герой Азербайджана», конкурс рисунков «Россия и Азербайджан - дружба на века», викторина «Из жизни Алиева», классный час «Гейдар Алиев - славный сын Азербайджана», трудовой десант по благоустройству площади имени Алиева и спортивные соревнования в его честь.

Главные же события празднования – возложение цветов и памятный концерт – состоялись непосредственно 10 мая.

Активисты УРАНКА, официальные представители области и города, а также школьники со своими наставниками собрались у подножия памятника общенациональному лидеру азербайджанского народа. Звучали патриотические песни, многие из которых были посвящены отмеченному накануне Дню Победы.

"Я хорошо помню, как Ислам Ровшанович Гусейнов выступил с идеей установки памятника Гейдару Алиеву в Ульяновске", - обратился ко всем собравшимся глава города Сергей Панчин, - "Я тогда работал главой Засвияжского района и предложил именно это место для монумента. После того, как инициативу поддержал губернатор Сергей Иванович Морозов, от идеи перешли к действиям. И теперь это место является одним из самых красивых уголков Ульяновска. Я рад, что на ульяновской земле чтится имя этого выдающегося человека, который в свое время сделал весомый вклад в развитие Ульяновска, пришел городу на помощь в сложный момент".

Сергей Сергеевич имел ввиду работу Гейдара Алиева на посту руководителя правительственной комиссии, занимавшейся расследованием и ликвидацией последствий катастрофы теплохода «Александр Суворов» в 1983-ем году. Именно с его подачи было принято решение строить в городе второй мост через Волгу – тот, который сегодня зовется Президентским.

В честь юбилея прозвучали песни и стихи на русском и азербайджанском языках. В своем выступлении председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов отметил: "В свое время мудрые президенты Гейдар Алиев и Владимир Путин отмели все неподходящие варианты отношений между нашими странами и выбрали максимально близкий и максимально дружеский формат. Те договоренности между двумя лидерами продолжают определять и межгосударственные связи, и положение диаспор внутри наших стран. Те договоренности работают и сегодня. С российской стороны их гарантом является президент Владимир Владимирович Путин – буквально на днях мы отмечали его очередную инаугурацию. С азербайджанской стороны дело отца продолжает Ильхам Алиев, который недавно был переизбран на должность президента. Мы приветствуем и поддерживаем их работу на благо своих стран, ради дружбы между народами и во имя мира во всем мире. Мы за Путина, мы за Алиева, мы за дружбу народов!"

В возложении цветов к подножию монумента приняли участие начальник управления внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области Сергей Паховский, глава Засвияжского района Михаил Морозов, председатели национальных диаспор Ульяновской области.

После этого участники и гости церемонии переместились в актовый зал средней школы №78. Школьники подготовили концертную программу, в которой фотоочерки о жизни Алиева перемежались с песенными и танцевальными номерами.

В заключение праздничного дня состоялось открытие клуба единоборств «Гейдар» под эгидой УРАНКА.