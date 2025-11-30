В Украине умер активист азербайджанской диаспоры
Диаспора
- 30 ноября, 2025
- 15:08
В Украине скончался активист азербайджанской диаспоры, архитектор и бывший политический деятель Назим Биннатов.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, 70-летний азербайджанец скончался после продолжительной болезни в Ивано-Франковске.
Назим Мирза оглу Биннатов является уроженцем Товузского района Азербайджана. В конце 1990-х и начале 2000-х годов был активным участником политического движения в Западной Украине.
Н. Биннатов основал Конгресс азербайджанцев Ивано-Франковска. Председатель организации Матлаб Наджафов сообщил, что тело покойного было отправлено для захоронения в Товузский район.
