В Украине умер активист азербайджанской диаспоры

В Украине скончался активист азербайджанской диаспоры, архитектор и бывший политический деятель Назим Биннатов.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, 70-летний азербайджанец скончался после продолжительной болезни в Ивано-Франковске.

Назим Мирза оглу Биннатов является уроженцем Товузского района Азербайджана. В конце 1990-х и начале 2000-х годов был активным участником политического движения в Западной Украине.

Н. Биннатов основал Конгресс азербайджанцев Ивано-Франковска. Председатель организации Матлаб Наджафов сообщил, что тело покойного было отправлено для захоронения в Товузский район.