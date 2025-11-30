İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ukraynada Azərbaycan diasporunun fəalı və keçmiş siyasi xadim vəfat edib

    Diaspor
    • 30 noyabr, 2025
    • 14:57
    Ukraynada Azərbaycan diasporunun fəalı və keçmiş siyasi xadim vəfat edib

    Ukraynada Azərbaycan diasporunun fəalı, arxitektor və keçmiş siyasi xadim Binnətov Nazim Mirzə oğlu vəfat edib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, 70 yaşlı azərbaycanlı İvano-Frankovskda uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

    Əslən Azərbaycanın Tovuz rayonundan olan N. Binnətov 1990-cı illərin sonu və 2000-ci illərin əvvəllərində Qərbi Ukraynada fəal siyasi hərəkatda da olub.

    O, İvano-Frankovsk Azərbaycanlıları Konqresinin qurucusudur.

    İvano-Frankovsk Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Mətləb Nəcəfov bildirib ki, mərhumun nəşi dəfn olunmaq üçün Azərbaycana, Tovuz rayonuna göndərilib.

    В Украине умер активист азербайджанской диаспоры

