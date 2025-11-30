Ukraynada Azərbaycan diasporunun fəalı və keçmiş siyasi xadim vəfat edib
Diaspor
- 30 noyabr, 2025
- 14:57
Ukraynada Azərbaycan diasporunun fəalı, arxitektor və keçmiş siyasi xadim Binnətov Nazim Mirzə oğlu vəfat edib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, 70 yaşlı azərbaycanlı İvano-Frankovskda uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.
Əslən Azərbaycanın Tovuz rayonundan olan N. Binnətov 1990-cı illərin sonu və 2000-ci illərin əvvəllərində Qərbi Ukraynada fəal siyasi hərəkatda da olub.
O, İvano-Frankovsk Azərbaycanlıları Konqresinin qurucusudur.
İvano-Frankovsk Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Mətləb Nəcəfov bildirib ki, mərhumun nəşi dəfn olunmaq üçün Azərbaycana, Tovuz rayonuna göndərilib.
Son xəbərlər
15:53
Premyer Liqa: "Sumqayıt" geridönüş edərək "Şamaxı"ya qalib gəlibFutbol
15:46
Hakimliyə namizədlərlə yazılı imtahan keçirilibElm və təhsil
15:44
Andrey Yermaka qarşı cinayət işi açılıbDigər ölkələr
15:38
Belarus NATO ilə dialoqa hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
15:37
Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri: Gender əsaslı zorakılıq ciddi hüquq pozuntusudurDaxili siyasət
15:27
Foto
Filippində korrupsiyaya qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirilibDigər ölkələr
15:12
"Mançester Siti" və "Liverpul" afrikalı hücumçu ilə maraqlanırFutbol
14:57
Ukraynada Azərbaycan diasporunun fəalı və keçmiş siyasi xadim vəfat edibDiaspor
14:50