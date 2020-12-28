В Украине создана азербайджанская диаспорская организация нового формата

В Украине создана азербайджанская диаспорская организация нового формата и новой концепции, которая прошла регистрацию в местных органах.

В Украине создана азербайджанская диаспорская организация нового формата и новой концепции, которая прошла регистрацию в местных органах.

Как сообщает Report, председателем организации "Аналитическая и информационная платформа", созданной в подобном формате впервые в мире, является проживавший в этой стране гражданин Украины, юрист, политолог Гулу Ибрагимов.

Целью организации является осуществление совместно с местными структурами, организациями и представительствами международных организаций в Украине аналитических проектов на актуальные значимые темы, в том числе превращение в стратегический центр обмена информацией в регионе.

Организация уже приступила к обсуждению новых проектов с организациями проживающих в стране различных этнических народов. В частности, в Восточной Европе начала проекты информационного потока после Второй Карабахской войны, завершившейся победой Азербайджана.