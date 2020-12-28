О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Украине создана азербайджанская диаспорская организация нового формата 

В Украине создана азербайджанская диаспорская организация нового формата  В Украине создана азербайджанская диаспорская организация нового формата и новой концепции, которая прошла регистрацию в местных органах.
Диаспора
28 декабря 2020 г. 17:31
В Украине создана азербайджанская диаспорская организация нового формата 

В Украине создана азербайджанская диаспорская организация нового формата и новой концепции, которая прошла регистрацию в местных органах.

Как сообщает Report, председателем организации "Аналитическая и информационная платформа", созданной в подобном формате впервые в мире, является проживавший в этой стране гражданин Украины, юрист, политолог Гулу Ибрагимов.

Целью организации является осуществление совместно с местными структурами, организациями и представительствами международных организаций в Украине аналитических проектов на актуальные значимые темы, в том числе превращение в стратегический центр обмена информацией в регионе.

Организация уже приступила к обсуждению новых проектов с организациями проживающих в стране различных этнических народов. В частности, в Восточной Европе начала проекты информационного потока после Второй Карабахской войны, завершившейся победой Азербайджана.

Гулу Ибрагимов
Гулу Ибрагимов
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynada yeni formatda Azərbaycan diaspor təşkilatı yaradılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Осло установили билборды с информацией о карабахских реалиях
ФотоВ Осло установили билборды с информацией о карабахских реалиях
28 декабря 2020 г. 11:42
Награды вручены активистам азербайджанской диаспоры в США
Награды вручены активистам азербайджанской диаспоры в США
27 декабря 2020 г. 15:49
Члены азербайджанской общины встретились с турецким дипломатом
Члены азербайджанской общины встретились с турецким дипломатом
26 декабря 2020 г. 15:05
Азербайджанцы заставили изменить предвзятую позицию муниципалитета Бельгии
Азербайджанцы заставили изменить предвзятую позицию муниципалитета Бельгии
25 декабря 2020 г. 09:59
Госкомитет по работе с диаспорой выразил соболезнование в связи со смертью Фазиля Гурбанова 
Госкомитет по работе с диаспорой выразил соболезнование в связи со смертью Фазиля Гурбанова 
24 декабря 2020 г. 10:52
Скончался глава азербайджанской диаспоры в России
Скончался глава азербайджанской диаспоры в России
23 декабря 2020 г. 12:47
Карлову университету подарен цветок «Хары бюльбюль»
Карлову университету подарен цветок «Хары бюльбюль»
20 декабря 2020 г. 13:57
В штате Флорида открылась Азербайджанская воскресная школа
В штате Флорида открылась Азербайджанская воскресная школа
16 декабря 2020 г. 15:49
Комитет Милли Меджлиса утвердил переименование села Сагиян
Комитет Милли Меджлиса утвердил переименование села Сагиян
14 декабря 2020 г. 14:10
Новое назначение в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой
Новое назначение в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой
12 декабря 2020 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi