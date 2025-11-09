Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Торонто прошел праздничный вечер по случаю Дня Победы Азербайджана

    Диаспора
    • 09 ноября, 2025
    • 17:27
    В Торонто прошел праздничный вечер по случаю Дня Победы Азербайджана

    В канадском городе Торонто состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 8 ноября - Дню Победы Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

    Мероприятие прошло при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, действующего при Комитете, и Посольства Азербайджанской Республики в Канаде, а также по инициативе Центра азербайджанского искусства и культуры "Вятян", действующего в Торонто.

    Праздничное мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики и Канады в исполнении заслуженного артиста Хасана Энамина.

    Руководитель Центра азербайджанского искусства и культуры "Вятян", директор Азербайджанского дома в Торонто Лалин Гасанова и временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Канаде Вусал Сулейманов выступили, выразив благодарность всем, кто принял участие в организации мероприятия. Они подчеркнули, что славная победа в Отечественной войне стала возможной под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря героизму азербайджанской армии, шехидов и ветеранов.

    В рамках мероприятия ученики воскресной школы "Мой Азербайджан", действующей при Азербайджанском доме Канады, и танцевальный коллектив под руководством Орхана Исламова представили национальные танцы Азербайджана. Также были выставлены картины азербайджанской художницы Вусали Зейналлы, изображающие освобождённые территории.

    Torontoda 8 Noyabr – Zəfər Günü qeyd olunub
    Azerbaijan's Victory Day celebrated with festive event in Toronto

