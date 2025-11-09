В Торонто прошел праздничный вечер по случаю Дня Победы Азербайджана

В канадском городе Торонто состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 8 ноября - Дню Победы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Мероприятие прошло при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, действующего при Комитете, и Посольства Азербайджанской Республики в Канаде, а также по инициативе Центра азербайджанского искусства и культуры "Вятян", действующего в Торонто.

Праздничное мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики и Канады в исполнении заслуженного артиста Хасана Энамина.

Руководитель Центра азербайджанского искусства и культуры "Вятян", директор Азербайджанского дома в Торонто Лалин Гасанова и временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Канаде Вусал Сулейманов выступили, выразив благодарность всем, кто принял участие в организации мероприятия. Они подчеркнули, что славная победа в Отечественной войне стала возможной под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря героизму азербайджанской армии, шехидов и ветеранов.

В рамках мероприятия ученики воскресной школы "Мой Азербайджан", действующей при Азербайджанском доме Канады, и танцевальный коллектив под руководством Орхана Исламова представили национальные танцы Азербайджана. Также были выставлены картины азербайджанской художницы Вусали Зейналлы, изображающие освобождённые территории.