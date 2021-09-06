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Члены азербайджанской диаспоры в Татарстане награждены медалью "За любовь и верность"

Члены азербайджанской диаспоры в Татарстане награждены медалью "За любовь и верность" Руководитель действующей в городе Лениногорск Республики Татарстан общественной организации "Бирлик" ("Единство") Рамиз Мамедов и его супруга Ильхама Мамедова награждены медалью "За любовь и верность".
Диаспора
6 сентября 2021 г. 10:57
Члены азербайджанской диаспоры в Татарстане награждены медалью За любовь и верность

Руководитель действующей в городе Лениногорск Республики Татарстан общественной организации "Бирлик" ("Единство") Рамиз Мамедов и его супруга Ильхама Мамедова награждены медалью "За любовь и верность".

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Выступая на праздничном мероприятии по случаю Дня Республики Татарстан, глава Лениногорского муниципального района, мэр города Лениногорска Рягат Хусаинов отметил, что медаль "За любовь и верность" присуждается семьям, которые прожили вместе в мире и согласии более 25 лет, вырастили достойных детей, проявляют активность в общественной жизни города, имеют заслуги в развитии Татарстана.

Мэр вручил медаль Рамизу Мамедову и его супруге, которые рука об руку прожили вместе 31 год, сохраняя и передавая молодому поколению традиции, культуру, язык и историю Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani Diaspora members awarded in Tatarstan
Версия на азербайджанском языке Tatarıstanda Azərbaycan diaspor üzvləri mükafatlandırılıblar

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