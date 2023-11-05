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В США прошла конференция "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - путь к победе"

В США прошла конференция "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - путь к победе" В одном из престижных учебных заведений Нью-Йорка Колумбийском университете прошла конференция "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - путь к победе".
Диаспора
5 ноября 2023 г. 04:24
В США прошла конференция Общенациональный лидер Гейдар Алиев - путь к победе

В одном из престижных учебных заведений Нью-Йорка Колумбийском университете прошла конференция "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - путь к победе".

Как сообщает американское бюро Report, на конференции, проведенной при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и организации азербайджано-американской молодежной федерации (Azerbaijan-America Youth Federation) приняли участие дипломаты посольства Азербайджана в Вашингтоне, постоянные представители при ООН, Госкомитета по работе с диаспорой, азербайджанские студенты, обучающиеся в США, а также представители местной общественности.

Глава федерации Гюнай Мамедова подробно рассказала гостям о жизни и богатом наследии Гейдара Алиева. По ее словам, существование и развитие нашей страны как независимого государства напрямую связано с лидерским фактором Гейдара Алиева.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев в своем выступлении отметил, что Гейдар Алиев посвятил свою значимую жизнь построению современного, светского, могущественного, демократического Азербайджана. Он добавил, что национальная идея, выдвинутая Гейдаром Алиевым, смогла объединить азербайджанцев, проживающих во всех уголках мира.

Затем был показан фильм о великом лидере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-də "Ümummilli Lider Heydər Əliyev, Qələbəyə gedən yol" adlı konfrans keçirilib

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