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В США почтили память журналистов-шехидов

В США почтили память журналистов-шехидов В штате Северная Каролина, США, почтили память оператора телеканала AzTV Сираджа Абышева и сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, погибших 4 июня в результате подрыва на мине в Кельбаджаре во
Диаспора
14 июня 2021 г. 13:19
В США почтили память журналистов-шехидов
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В штате Северная Каролина, США, почтили память оператора телеканала AzTV Сираджа Абышева и сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, погибших 4 июня в результате подрыва на мине в Кельбаджаре во время выполнения профессиональной деятельности.

Как передает американское бюро Report, в церемонии почтения памяти, которая состоялась в парке Moore Square Park близ здания Капитолия в городе Роли (Raleigh), открылась фотовыставка героических журналистов, которая также рассказывает о захватнической политике Армении.

В церемонии почтения памяти приняли участие проживающие в Северной Каролине азербайджанцы и представители местной общественности.

В мероприятии, состоявшемся по инициативе руководителя "Организации Дружбы Азербайджана", доктора наук по информационным технологиям Адики Игбал и при содействии Госкомитета по работе с диаспорой, память ставших шехидами журналистов почтили минутой молчания. К их фотографиям были возложены гвоздики, трехцветный флаг Азербайджана и зажжены свечи.

Церемония привлекала внимание местного населения. Они подходили к нашим соотечественникам, чтобы узнать о случившемся. Соотечественники, в свою очередь, информировали о том, что Армения не предоставляет карты минных полей на территориях, которые около 30 лет были оккупированы, что приводит к смертям среди гражданского населения.

Выставка, которая прошла в течение дня под надзором местной полиции, также вошла в повестку местных СМИ. Они распространили информацию о наших журналистах-шехидах.

Вюсаля Аббасова

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Версия на английском языке ФотоMartyred Azerbaijani journalists commemorated in US
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da şəhid jurnalistlərin xatirəsi anılıb

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