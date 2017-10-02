В России может появиться новая диаспорская организация вместо Всероссийского азербайджанского конгресса - ЭКСКЛЮЗИВ

Москва. 2 октября. REPORT.AZ/ Если приговор о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) в России останется в силе, в скором времени будет создана новая диаспорская структура азербайджанцев.

Об этом Report сообщил источник, близкий к руководству ВАК.

По полученной информации, новая организация скорее всего будет функционировать на базе ВАК.

Источник отметил, что в новую диаспорскую структуру войдут как члены ВАК, так и новые лица, принимавшие активное участие в последнее время в жизни диаспоры.

Структура новой организации и ее устав будут аналогичными ВАК. Известно, что последняя получила новый обширный офис, который в скором времени будет предоставлен активистам диаспоры.

Ожидается, что в деятельности новой организации могут принять участие и крупные азербайджанские бизнесмены-россияне, покинувшие в свое время ВАК.

Напомним, что 15 мая Верховный суд РФ удовлетворил иск российского министерства юстиции о ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" (ВАК) по причине несоответствия его устава российскому законодательству. 19 сентября Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации ВАК.