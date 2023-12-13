В результате ракетного обстрела Киева разрушены дома азербайджанцев

В результате ракетных ударов по Киеву в ночь с 12 на 13 декабря повреждены дома азербайджанцев, проживающих в Дарницком районе.

В результате ракетных ударов по Киеву в ночь с 12 на 13 декабря повреждены дома азербайджанцев, проживающих в Дарницком районе.

Один из пострадавших Хагверди Байрамов рассказал восточноевропейскому бюро Report, что дома нескольких азербайджанских семей повреждены из-за волны от ракетного удара.

"Мы остались без жилья. Пытаемся вернуться в Азербайджан”, - подчеркнул он.

Представитель киевской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что в результате ракетных ударов в Дарницком, Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах Киева произошли значительные разрушения: ”ВС РФ нанесли удар по Киеву второй раз за последние 3 дня".

По его словам, российская сторона целилась по мирным жителям: “По предварительным данным, россияне снова применили баллистическое оружие, как и 2 дня назад. Примерно в 3 часа ночи были запущены ракеты с северо-западного направления. Все ракеты были уничтожены силами ПВО. Части сбитых ракет упала в 4 районах города”.

Шаманов сообщил, что из-под завалов спасены 17 человек, из них 7 детей. Всего во время ночного ракетного обстрела 53 человека получили ранения, 20 госпитализированы.

Представляем фоторепортаж с места событий: