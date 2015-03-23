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    ​В Республике Коми проведен Новруз Байрам

    На мероприятии участвовали представители местных диаспор и другие гости

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ 21-ого марта во Дворце культуры города Ухта (Республика Коми, РФ) был проведен праздник Новруз Байрам, организованный Комирегиональной Азербайджанской общиной.

    Как сообщили Report в Бюро связи с общественностью Комирегиональной Азербайджанской общины, на мероприятии участвовали председатель общины Гасан Гасымов и активисты организации, председатель Совета города Роман Мельник, руководитель администрации Ухты Игорь Михель, представители местных диаспор и другие гости.

    На праздничном мероприятии гостям были представлены национальные сладости, основные символы Новруз Байрам и было рассказано об обычаях этого древнего праздника.

    В ходе мероприятия молодым азербайджанцам, достигшим успехи в учебе, спорте, культуре были вручены подарки и дипломы от имени общества Азербайджан в РК. Праздник Новруз Байрам продолжился концертной программой.

    Напомним, что Коми региональная Азербайджанская община с 1998-ого года активно функционирует в Республике Коми.

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