    В Праге провели памятный вечер по случаю Дня Победы Азербайджана

    Диаспора
    • 10 ноября, 2025
    • 22:47
    В Праге провели памятный вечер по случаю Дня Победы Азербайджана

    В Доме азербайджанской культуры в чешской столице Праге прошел памятный вечер по случаю 5-й годовщины Победы в Отечественной войне.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

    Мероприятие было организовано Фондом поддержки азербайджанской диаспоры при Госкомитете и посольством Азербайджана в Чехии.

    Сначала состоялся показ видеоролика с выступлением президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева об освобождении Шуши и реакцией общественности на эту новость.

    Руководитель Дома азербайджанской культуры Лейла Бегим Джафарова заявила об историческом значении славной победы, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне. Она подчеркнула огромную значимость борьбы нашего народа за свободу как с духовной точки зрения, так и в плане сохранения национальных ценностей.

    На мероприятии также была инсценирована пьеса Лейлы Бегим Джафаровой "Атла гедиш" ("Ход конем"), переведенная на чешский язык. Роли исполнили местные актеры Рихард Фиала, Габриэла Пишна, Витек Масталир и Криштоф Ногинек.

    На вечере также были представлены кукла "Натаван", подготовленная художницей Вафой Ашумовой по случаю Дня Победы, и выставка "Корни" художницы Гейран Мустафазаде.

    Чехия Прага День Победы посольство Азербайджана
    Praqada Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə xatirə gecəsi keçirilib

