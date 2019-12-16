 Наверх

В Париже заложена основа научной диаспоры Азербайджана

​В Париже заложена основа научной диаспоры Азербайджана

В Париже при организации Ассоциации французско-азербайджанского диалога (АФАД), при содействии посольства Азербайджана во Франции и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры заложена основа научной диаспоры Азербайджана.

Как передает французское бюро Report, на мероприятии, которое состоялось в культурном центре посольства Азербайджана во Франции, приняли участие молодые азербайджанцы, обучающиеся магистратуре и докторантуре в университетах Франции, а также  те, кто уже получил докторскую степень и занимается научными исследованиями.

Открывшая заседание президент АФАД, доктор Гюнель Сафарова рассказала о правилах подготовки совместных проектов Госкомитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры с использованием электронных порталов.

Выступивший затем посол страны во Франции Рахман Мустафаев подчеркнул важность создания научной диаспоры. Он рассказал молодежи о своих предложениях и рекомендациях по созданию организации научной диаспоры.

Также прозвучали предложения и мнения о структуре, обязанностях, обязательствах, уставе, стратегии деятельности научной диаспоры во Франции.

В завершение было решено продолжать встречи для определения плана деятельности.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!