​В Париже заложена основа научной диаспоры Азербайджана

В Париже при организации Ассоциации французско-азербайджанского диалога (АФАД), при содействии посольства Азербайджана во Франции и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры заложена основа научной диаспоры Азербайджана.

Как передает французское бюро Report, на мероприятии, которое состоялось в культурном центре посольства Азербайджана во Франции, приняли участие молодые азербайджанцы, обучающиеся магистратуре и докторантуре в университетах Франции, а также те, кто уже получил докторскую степень и занимается научными исследованиями.

Открывшая заседание президент АФАД, доктор Гюнель Сафарова рассказала о правилах подготовки совместных проектов Госкомитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры с использованием электронных порталов.

Выступивший затем посол страны во Франции Рахман Мустафаев подчеркнул важность создания научной диаспоры. Он рассказал молодежи о своих предложениях и рекомендациях по созданию организации научной диаспоры.

Также прозвучали предложения и мнения о структуре, обязанностях, обязательствах, уставе, стратегии деятельности научной диаспоры во Франции.

В завершение было решено продолжать встречи для определения плана деятельности.