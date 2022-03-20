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В Париже для детей организован праздник Новруз

В Париже для детей организован праздник Новруз Парижский Дом Азербайджана при содействии посольства Азербайджана во Франции, Госкомитета по работе с диаспорой и Ассоциации друзей Азербайджана во Франции организовал праздничное торжество по случаю Новруза.
Диаспора
20 марта 2022 г. 15:36
В Париже для детей организован праздник Новруз

Парижский Дом Азербайджана при содействии посольства Азербайджана во Франции, Госкомитета по работе с диаспорой и Ассоциации друзей Азербайджана во Франции организовал праздничное торжество по случаю Новруза.

Как передает французское бюро Report, на мероприятии, проведенном в культурном центре посольства Азербайджана, председатель Дома Дома Азербайджана Мирвари Фаталиева рассказала гостям о празднике Новруз, отметила важность передачи из поколения поколение этого праздника, отражающего в себе наши национальные традиции.

Руководитель проекта Мехри Гулиева рассказала детям об атрибутах Новруза.

Гостям были преподнесены праздничные сладости.

Во второй части мероприятия азербайджанские дети представили праздничные песни, танцы и сценки, отражающие традиции Новруза.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə uşaqlar üçün Novruz şənliyi təşkil edilib

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