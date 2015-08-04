​В Одессе с участием азербайджанцев прошли обсуждения, связанные с этнической толерантностью

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Одессе при организационной поддержке Ассамблеи национальностей Украины и Фонда Фридриха Эберта (Германия) прошел двухдневный международный семинар на тему "Мировой стандарт и политика малочисленных народов в Украине".

Как сообщили Report из Ассамблеи национальностей Украины, на семинаре участвовали представители местных органов самоуправления, сотрудники губернии, представители зарубежных и местных НПО из Одессы и других соседних провинций - Николаев, Херсон и Винница.

На семинаре с участием главы Управления по вопросам семьи и молодежи министерства культуры Украины Владимира Ходаковского, руководителей Одесской губернии и других официальных лиц, руководитель выступающей в роли одного из организаторов семинара Ассамблеи национальностей Украины, председатель Объединенного конгресса Азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев сказал, что Украинская Национальная Ассамблея приступила к проведению семинаров в ряде городов Украины с целью подготовки законодательной базы для защиты прав проживающих в стране этнических народов и механизма их интеграции в общественно-культурную жизнь страны.

Отметив о проведении подобного семинара в Киеве, Р.Тагиев заявил о намерении продолжить данный процесс. Приведя в пример Азербайджан в качестве образца толерантности, он заявил о необходимости воспользоваться опытом Азербайджана. Затем украинский представитель Фонда Фридриха Эберта Мария Коваль, зампред Ассамблеи Аркадий Монастырский и другие проинформировали присутствующих о тренингах.