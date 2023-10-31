Гражданам Азербайджана будут оказаны выездные консульские услуги в Одессе

11 ноября консульский отдел посольства Азербайджана в Украине окажет нашим соотечественникам выездные консульские услуги в расположенном в Одессе Доме Азербайджана.

11 ноября консульский отдел посольства Азербайджана в Украине окажет нашим соотечественникам выездные консульские услуги в расположенном в Одессе Доме Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, посольство обратилось в связи с этим к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно или временно проживающим в Одесской области и близлежащих территориях.

Желающие воспользоваться консульскими услугами граждане Азербайджана могут обратиться в Дом Азербайджана по адресу Одесская область, улица Пушкинская, 54. Прием будет осуществляться с 09.30 до 13.30. Контактный телефон: +380 73 505 00 00.

В посольстве также отметили, что в случае ухудшения ситуации в Одесской области оказание услуг может быть отложено.

Напомним, что Дом Азербайджана функционирует в Одессе с 2019 года.