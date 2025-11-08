Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Нью-Йорке подняли Государственный флаг Азербайджана

    Диаспора
    • 08 ноября, 2025
    • 22:15
    В Нью-Йорке подняли Государственный флаг Азербайджана

    В Нью-Йорке по случаю 8 Ноября - Дня Победы и 9 Ноября - Дня Государственного флага и был поднят Азербайджанский триколор.

    Как сообщает американское бюро Report, азербайджанский флаг был вывешен на гигантском флагштоке в парке "Боулинг Грин", расположенном на "Уолл-стрит" - одной из самых посещаемых туристами улиц, считающейся символом и финансовым центром Нью-Йорка.

    Церемония поднятия флага была организована Азербайджано-Нью-Йоркской Ассоциации.

    В мероприятии приняли участие заведующий отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Сальхат Аббасова, активисты азербайджанской диаспоры и азербайджанские студенты, обучающиеся в США.

    Выступившие рассказали об историческом значении 8 Ноября – Дня Победы. Было отмечено, что уже пять лет азербайджанский народ живет с гордостью и радостью победы, которую он ждал около 30 лет. В выступлениях было подчеркнуто, что в 44-дневной Отечественной войне азербайджанский народ сплотился в единый кулак. Также была почтена память шехидов, которые ценой своих жизней принесли великую Победу.

    Затем под звуки Государственного гимна наш был поднят Государственный флаг Азербайджана.

    Церемония привлекла внимание местных жителей и туристов, которые фотографировались на фоне Азербайджанского флага. Наши соотечественники предоставили им подробную информацию об истории, культуре и традициях Азербайджана.

    Отметим, что Азербайджанский флаг будет развеваться в "Боулинг Грин" в течение 10 дней.

    Azərbaycan bayrağı Nyu-York səmasına qaldırılıb
    Azerbaijani flag raised in New York to mark 5th anniversary of Victory Day

    Лента новостей