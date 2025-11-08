Azərbaycan bayrağı Nyu-York səmasına qaldırılıb
- 08 noyabr, 2025
- 21:55
ABŞ-nin Nyu-York şəhərində 8 Noyabr – Azərbaycanın Vətən müharibəsində Zəfərinin 5-ci ildönümü münasibəti ilə ölkəmizin dövlət bayrağı qaldırılıb.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, üçrəngli bayrağımız Nyu-York şəhərinin simvolu və maliyyə mərkəzi hesab olunan, turistlərin ən çox ziyarət etdiyi küçələrdən birində "Wall Street"də yerləşən "Bowling Green" parkında nəhəng bayraq dirəyindən asılıb.
Bayraq qaldırma mərasimi Azərbaycan-Nyu-York Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Bu münasibətlə nəhəng bayraq meydanı kimi tanınan "Bowling Green" parkında təşkil olununan mərasimdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Səlhət Abbasova, Azərbaycan diasporunun fəalları və ABŞ-də təhsil alan azərbaycanlı tələbələr fəal iştirak ediblər.
Çıxışlarda 8 Noyabr – Zəfər gününün tarixi əhəmiyyətindən danışılıb, artıq beş ildir ki, Azərbaycan xalqının 30 ilə yaxın gözlədiyi qələbənin qürur və sevincini yaşadığı qeyd olunub. Bildirilib ki, 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı yumruq kimi birləşdi. Azərbaycan xalqı öz canları və qanları hesabına böyük qələbəni var edən şəhidləri ilə tarix yazdı. Vətən uğrunda canlarınl fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaq.
Daha sonra üçrəngli bayrağımız Dövlət Himnimizin sədaları altında Nyu-York səmasına qaldırılıb, Azərbaycanın və ABŞ bayraqları səmada birlikdə dalğalanıb.
Mərasim yerli əhali və turistlərin də diqqətini çəkib, onlar bayrağımızın fonunda şəkil çəkdiriblər. Həmvətənlərimiz onlara Azərbaycan haqqında məlumatlar veriblər.
Qeyd edək ki, Nyu-York şəhərinin ilk rəsmi parkı olan və nəhəng bayraq meydanı kimi tanınan "Bowling Green" bu gündən etibarən 10 gün müddətində Azərbaycan bayrağına ev sahibliyi edəcək.