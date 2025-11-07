В Норвегии отметили День Победы Азербайджана

В столице Норвегии - Осло - состоялось торжественное мероприятие под названием "Şanlı Zəfər" ("Славная Победа"), посвященное пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Норвегии, мероприятие было организовано при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Азербайджанского дома Осло.

Руководитель Азербайджанского дома Осло Рамиль Алиев отметил глубокое историческое и духовное значение 8 Ноября - Дня Победы, подчеркнув, что этот день стал источником национальной гордости и единства азербайджанского народа.

В концертной части выступили заслуженные артисты - тарист Эльчин Аббасов и каманчист Тогрул Асадуллаев, солист оперы Орхан Джалилов, лауреат VII телевизионного конкурса мугама Раван Гачаев, а также танцоры Фируз Алиев и Джамила Листкова.

Особое внимание вызвала выставка художницы Нармины Велиевой под названием "Посвящение сильным духом - Карабахская коллекция".