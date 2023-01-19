В Нидерландах предотвращена очередная армянская провокация

Азербайджанская община, проживающая в Нидерландах, предотвратила показ армянского документального фильма “45 дней: Борьба за нацию” в театре “Hof 88” в городе Алмело.

Азербайджанская община, проживающая в Нидерландах, предотвратила показ армянского документального фильма “45 дней: Борьба за нацию” в театре “Hof 88” в городе Алмело.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

С этой целью наши соотечественники, инициировавшие кампанию протеста, в течение недели отправляли письма на электронную почту театра “Hof 88”. В то же время член Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Алекпер Мирхашимли, связавшись с руководством театра, выразил озабоченность азербайджанской общины в связи с запланированным показом фильма.

После принятых представителями диаспоры мер, руководство театра удалило афишу документального фильма из раздела объявлений сайта: https://www.hof88.nl/. Однако агитирование нидерландской армянской общиной за показ фильма в соцсетях привело к усилению протестов со стороны азербайджанской общины.

На этот раз руководство театра распространило информацию об отказе от показа данного фильма. Эта информация также была разослана на электронные адреса протестующих.

Руководство театра принесло извинения за включение фильма в план показа без должного анализа тематики и содержания фильма.

Отметим, что в декабре прошлого года британский режиссер, автор фильма Эмиль Гессен, бывший командир британской королевской морской пехоты, в своем микроблоге в Twitter поделился информацией о том, что созданный им документальный фильм был номинирован на премию “Оскар” в номинации “Лучший документальный фильм”. Он утверждает, что работал в т.н. “Арцахе” во период Второй карабахской войны в 2020 году, и фильм якобы рассказывает истории людей во время боевых действий.