В немецком Кобленце открылся новый спортивный клуб азербайджанцев

В Германии открылся спортивный клуб Азербайджанского культурно-спортивного общества Кобленца.
Как сообщает европейское бюро Report, открытие спортивного клуба было приурочено ко Дню победы.
В открытии спортивного клуба, предназначенного для спортсменов из Кобленца и прилегающих территорий, приняли участии наши соотечественники, проживающие в различных уголках Германии.
Церемония началась с минуты молчания в память о шехидах Отечественной войны и исполнения Государственного гимна Азербайджана.
Руководитель клуба Эльдар Байрамов, долгие годы работающий в Германии судьей в сфере профессиональной борьбы, сказал, что впредь к профессиональным соревнованиям сможет готовиться большее число спортсменов.
Мероприятие продолжилось концертной программой, посвященной Дню победы.