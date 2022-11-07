О нас

В немецком Кобленце открылся новый спортивный клуб азербайджанцев

В немецком Кобленце открылся новый спортивный клуб азербайджанцев В Германии открылся спортивный клуб Азербайджанского культурно-спортивного общества Кобленца.
Диаспора
7 ноября 2022 г. 12:53
В немецком Кобленце открылся новый спортивный клуб азербайджанцев

В Германии открылся спортивный клуб Азербайджанского культурно-спортивного общества Кобленца.

Как сообщает европейское бюро Report, открытие спортивного клуба было приурочено ко Дню победы.

В открытии спортивного клуба, предназначенного для спортсменов из Кобленца и прилегающих территорий, приняли участии наши соотечественники, проживающие в различных уголках Германии.

Церемония началась с минуты молчания в память о шехидах Отечественной войны и исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Руководитель клуба Эльдар Байрамов, долгие годы работающий в Германии судьей в сфере профессиональной борьбы, сказал, что впредь к профессиональным соревнованиям сможет готовиться большее число спортсменов.

Мероприятие продолжилось концертной программой, посвященной Дню победы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniyanın Koblenz şəhərində azərbaycanlıların yeni idman klubu açılıb

Экслюзивные новости

Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi