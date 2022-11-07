В немецком Кобленце открылся новый спортивный клуб азербайджанцев

В Германии открылся спортивный клуб Азербайджанского культурно-спортивного общества Кобленца.

В Германии открылся спортивный клуб Азербайджанского культурно-спортивного общества Кобленца.

Как сообщает европейское бюро Report, открытие спортивного клуба было приурочено ко Дню победы.

В открытии спортивного клуба, предназначенного для спортсменов из Кобленца и прилегающих территорий, приняли участии наши соотечественники, проживающие в различных уголках Германии.

Церемония началась с минуты молчания в память о шехидах Отечественной войны и исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Руководитель клуба Эльдар Байрамов, долгие годы работающий в Германии судьей в сфере профессиональной борьбы, сказал, что впредь к профессиональным соревнованиям сможет готовиться большее число спортсменов.

Мероприятие продолжилось концертной программой, посвященной Дню победы.