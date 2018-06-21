В Москве и Баку обсудили проблемы азербайджанской диаспоры

Москва. 21 июня. REPORT.AZ/ 3-миллионная азербайджанская диаспора в России нуждается в новой диаспорской организации.

Как сообщает российское бюро Report, речь об этом шла на видеомосте Москва-Баку, организованном Российско-азербайджанским клубом молодых экспертов и журналистов.

Модератор видеомоста, политолог Заур Мамедов отметил, что прекращение деятельности Всероссийского азербайджанского конгресса создало определенный ваккум в диаспоральной сфере.

"3-миллионная азербайджанская диаспора - это серьёзный ресурс, который мы должны использовать. Есть нужда в консолидации азербайджанской диаспоры России, её усилении, выражении своего мнения и влияния на процессы, связанные с Азербайджаном. Уверены, что новое руководство Комитета по диаспоре в ближайшее время сможет повлиять на ситуацию", - сказал З.Мамедов.

Эксперт Ильгар Велизаде отметил важность интеграции азербайджанцев в российское общество. По его словам, в настоящий момент внимание к Азербайджану повышенное и этим нужно воспользоваться.

"Диаспора должна уметь найти общие точки соприкосновения России и Азербайджана. Например, она может стать агрегатором интересов бизнесс-структур России в Азербайджане", - сказал эксперт.

Лидер азербайджанской диаспоры Истринского района Подмосковья Рамиль Алиев отметил важность структурных изменений в организации диаспоральной деятельности.

"К сожалению, ВАК не смог выдвинуть какую-либо эффективную стратегию и свел свою деятельность к календарным мероприятиям. Новая диаспоральная организация должна учесть ошибки и начать более широкое обсуждение проблем азербайджанцев России. В работе организации должны активно участвовать молодежь и новые талантливые кадры", - сказал представитель азербайджанской диаспоры Подмосковья.

Российско-азербайджанский клуб молодых экспертов и журналистов объявил о том, что подобные мероприятия и видеомосты будут продолжены и к обсуждениям подключатся региональные лидеры азербайджанской диаспоры России.