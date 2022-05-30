В Лос-Анджелесе отметили День независимости Азербайджана

В Лос-Анджелесе торжественно отметили День независимости Азербайджана и 30-летие установления азербайджано-американских дипломатических отношений.

В Лос-Анджелесе торжественно отметили День независимости Азербайджана и 30-летие установления азербайджано-американских дипломатических отношений.

Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Отмечено, что в мероприятии приняли участие политические деятели США, официальные лица Госдепартамента и Лос-Анджелеса, генеральные консулы различных зарубежных стран, известные деятели науки и культуры, журналисты, члены азербайджанской общины, а также руководители дружественных турецкой, еврейской, пакистанской, корейской, латиноамериканской, иранской и других общин.

Выступивший после исполнения гимнов Азербайджана и США генеральный консул Азербайджана, председатель консульского корпуса в Лос-Анджелесе Насими Агаев рассказал о создании и достижениях АДР.

Он отметил, что Азербайджан, восстановивший свою независимость в 1991 году, столкнулся с огромными трудностями, но в результате целенаправленной внутренней и внешней политики Гейдара Алиева, вернувшегося к власти в 1993 году, наша страна избавилась от больших бед, были заложены прочные основы развития Азербайджана.

Генеральный консул подчеркнул, что в 2020 году азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации, восстановила историческую справедливость и сегодня на этих территориях проводятся восстановительные и строительные работы.

Н.Агаев отметил, что Азербайджан готов к миру в регионе и предпринимает для этого важные шаги. Отметив развитие азербайджано-американских отношений за последние 30 лет, дипломат подчеркнул, что между нашими странами сложились тесные партнерские отношения во многих стратегических сферах, которые основаны на общих ценностях и интересах.