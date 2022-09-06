В Лондоне состоится презентация фильма "Скрипка Лейлы"

14 сентября в Лондоне состоится презентация короткометражного художественного фильма "Скрипка Лейлы".

14 сентября в Лондоне состоится презентация короткометражного художественного фильма "Скрипка Лейлы".

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Мероприятие будет организовано в Regent Street Cinema Общиной американских евреев и посольством Азербайджана в Великобритании при поддержке Госкомитета.

В рамках мероприятия будет продемонстрирован видеоролик с произведениями заслуженной художницы Азербайджана Мехрибан Эфендиевой.

Фильм снят азербайджано-американским композитором, музыкантом и писателем Эллой Лейа.

Ранее короткометражный фильм "Скрипка Лейлы" завоевал премию "Ангел" на кинофестивале в Монако.