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В Лондоне состоится презентация фильма "Скрипка Лейлы"

В Лондоне состоится презентация фильма "Скрипка Лейлы" 14 сентября в Лондоне состоится презентация короткометражного художественного фильма "Скрипка Лейлы".
Диаспора
6 сентября 2022 г. 13:46
В Лондоне состоится презентация фильма Скрипка Лейлы

14 сентября в Лондоне состоится презентация короткометражного художественного фильма "Скрипка Лейлы".

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Мероприятие будет организовано в Regent Street Cinema Общиной американских евреев и посольством Азербайджана в Великобритании при поддержке Госкомитета.

В рамках мероприятия будет продемонстрирован видеоролик с произведениями заслуженной художницы Азербайджана Мехрибан Эфендиевой.

Фильм снят азербайджано-американским композитором, музыкантом и писателем Эллой Лейа.

Ранее короткометражный фильм "Скрипка Лейлы" завоевал премию "Ангел" на кинофестивале в Монако.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLondonda “Leylanın skripkası” filminin təqdimat mərasimi olacaq

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