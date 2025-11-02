В Кёльне состоялся II Европейский форум азербайджанских инженеров

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Диаспора
    • 02 ноября, 2025
    • 13:01
    В германском Кёльне прошел II Европейский форум азербайджанских инженеров на тему "Перспективы обмена в сферах искусственного интеллекта и энергетики между Азербайджаном и Европой".

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

    Форум состоялся при содействии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, подведомственного Госкомитету и организации Альянса азербайджанцев Германии.

    Глава Организационного комитета I Европейского форума и председатель правления Альянса Алтай Рустамли подчеркнул важное значение мероприятия с точки зрения консолидации деятельности инженеров.

    Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил, что форум является важной платформой для обмена знаниями и опытом, а также сотрудничества:

    "Независимо от места проживания, каждый наш соотечественник находится в центре внимания Азербайджанского государства. Курс в работе с диаспорами в соответствии с современными вызовами, определенный президентом Ильхамом Алиевым, стимулирует деятельность наших соотечественников за рубежом, в том числе научно-культурную дипломатию. Отмечу, что Европейский форум азербайджанских инженеров создает условия для эффективного использования их интеллектуального потенциала, формирования новых идей и совместных инициатив".

    Советник посольства Азербайджана в ФРГ Самир Рзаев, член правления Агентства интеллектуальной собственности Сянан Тапдыгов, исполняющий обязанности председателя Объединенной службы водоснабжения крупных городов Тахир Халилов, заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития Рашад Халыгов в своих выступлениях высоко оценили работу форума.

    Участникам мероприятия были представлены обширный видеоматериал о проектах комитета, в частности о целях и значении специализированных форумов, а также презентации по различным направлениям применения ИИ, считыванию человеческих эмоций с его помощью, этическим инновациям в человекоподобной робототехнике и по ряду других направлений.

    Председатель Организационного комитета II Европейского форума, специально назначенный профессор Корейского университета Эльхан Ричард Садыгзаде, председатель организации Women in Engineering Сонабейим Гусейнзаде, инженер Высшей медицинской школы Берлина и Высшей бизнес-школы Берлина Рауф Абдуллаев, а также ряд известных азербайджанских инженеров, ученых и специалистов из Европы рассказали о важности международного сотрудничества, инновационных инициатив и научно-технологического обмена в области инженерии, поделились своим личным опытом, отметив, что форум внесет важный вклад в развитие научного и интеллектуального потенциала азербайджанской диаспоры.

    Модератором форума, в котором приняли участие около 200 соотечественников и иностранных гостей из 16 стран Европы и 45 городов ФРГ, выступила председатель Немецко-Азербайджанского музыкального общества "Мугам" Сабина Мамедова.

    В Кёльне состоялся II Европейский форум азербайджанских инженеров

