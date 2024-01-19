В Израиле почтили память жертв трагедии 20 Января

В Иерусалиме и Афуле прошли памятные мероприятия, приуроченные к 34-й годовщине трагедии 20 Января.
Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, одно из мероприятий организовано иерусалимским отделением Израильско-азербайджанской международной ассоциации "АзИз".
Руководитель ассоциации Александр Аграновский рассказал собравшимся о событиях "Черного января", зажег свечу и объявил минуту молчания в память о погибших.
Мероприятие в Афуле было организовано Азербайджанским культурным центром. Участникам мероприятия показали короткометражный документальный фильм "Окровавленные гвоздики" (Blooded Carnations).