О нас

В Израиле почтили память жертв трагедии 20 Января

В Израиле почтили память жертв трагедии 20 Января В Иерусалиме и Афуле прошли памятные мероприятия, приуроченные к 34-й годовщине трагедии 20 Января.
Диаспора
19 января 2024 г. 19:45
В Израиле почтили память жертв трагедии 20 Января

В Иерусалиме и Афуле прошли памятные мероприятия, приуроченные к 34-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, одно из мероприятий организовано иерусалимским отделением Израильско-азербайджанской международной ассоциации "АзИз".

Руководитель ассоциации Александр Аграновский рассказал собравшимся о событиях "Черного января", зажег свечу и объявил минуту молчания в память о погибших.

Мероприятие в Афуле было организовано Азербайджанским культурным центром. Участникам мероприятия показали короткометражный документальный фильм "Окровавленные гвоздики" (Blooded Carnations).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİsrailin müxtəlif şəhərlərində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi yad edilib

Самое важное

Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi