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    В Израиле будут посажены деревья в честь 25-летия установления дипотношений с Азербайджаном

    Мероприятие будет также приурочено к еврейскому весеннему празднику Ту-бе-Шват

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В израильском городе Афула 1 февраля состоится мероприятие по посадке деревьев, приуроченное к 25-летию  установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

    Как сообщили Report в международной ассоциации Азербайджан-Израиль ("АзИз"), мероприятие будет также приурочено к еврейскому весеннему празднику "Ту-бе-Шват".

    На мероприятии примет участие мэр города Афулы Ицхак Мирон, руководитель Еврейского национального земельного фонда "Керен Каемет ле Исраель" Дани Атар, генеральный директор "АзИз" Лев Спивак и другие официальные лица.

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