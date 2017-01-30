В Израиле будут посажены деревья в честь 25-летия установления дипотношений с Азербайджаном

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В израильском городе Афула 1 февраля состоится мероприятие по посадке деревьев, приуроченное к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщили Report в международной ассоциации Азербайджан-Израиль ("АзИз"), мероприятие будет также приурочено к еврейскому весеннему празднику "Ту-бе-Шват".

На мероприятии примет участие мэр города Афулы Ицхак Мирон, руководитель Еврейского национального земельного фонда "Керен Каемет ле Исраель" Дани Атар, генеральный директор "АзИз" Лев Спивак и другие официальные лица.