В Испании стартовала организация Азербайджанской диаспоры в новом масштабе

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Президент Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) Сахиль Гасымов провел встречу с членами диаспоры в испанской Автономной Республике Каталония.

Как сообщили Report в КАЕ, в ходе встречи председатель Общества азербайджанцев Барселоны Керим Керимов рассказал о деятельности диаспоры в регионе.

Он отметил, что молодежь составляет большинство обществ и они активны в пропаганде азербайджанских реалий в Испании: "Наша организация поддерживает территориальную целостность Испании и ведет решительную борьбу с армянским лобби, пытающимся приравнять и провести параллели между конфликтами в Каталонии и Карабахе".

Заявив о значительной активизации армянского лобби в Каталонии в последнее время, Керимов сказал, что они укрепляют связи с местными политиками Испании. Также был обсужден вопрос членства Общества азербайджанцев Барселоны в КАЕ.

На встрече обсуждались планы в связи с началом организации Азербайджанской диаспоры в Испании в новом масштабе.

Сахиль Гасымов затем встретившись в Барселоне с известным испанским юристом Хавьером Медина Ортизом и его супругой Терзой Пиноль обсудил их сотрудничество с азербайджанской диаспорой. Выразив Азербайджану особые симпатии, Хавьер Ортиз отметил, что заинтересован в распространении в мире правды о нагорно-карабахском конфликте и Ходжалинском геноциде.

В ходе встречи также было обсуждено усиление сотрудничества с политиками и представителями Конгресса Испании.