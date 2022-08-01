В Иерусалиме прошел концерт по случаю 30-летия азербайджано-израильских дипотношений

В Иерусалиме (Аль-Кудс) в Музыкальной и танцевальной академии имени Рубина прошел концерт по случаю 30-летия азербайджано-израильских дипломатических отношений.

В Иерусалиме (Аль-Кудс) в Музыкальной и танцевальной академии имени Рубина прошел концерт по случаю 30-летия азербайджано-израильских дипломатических отношений.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что на концерте, совместно организованном Госкомитетом по работе с диаспорой и международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз», приняли участие солист Израильского оперного театра Камелия Йоффе, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рза Хосровзаде. Исполнителям аккомпанировал заслуженный артист Украины, пианист Евгений Косовский.

На концерте прозвучали произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Гары Гараева, Фикрета Амирова, Тофика Гулиева и Муслима Магомаева, украинского композитора Миколы Лисенко, итальянского композитора Рудольфо Фалво, австрийского и венгерского композитора Франса Легара и др.