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В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы

В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы В городе Хьюстон американского штата Техас состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и 8 Ноября – Дню Победы.
Диаспора
10 ноября 2023 г. 13:06
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы

В городе Хьюстон американского штата Техас состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 8 Ноября – Дня Победы.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в церемонии, организованной Американо-азербайджанским интеграционным центром (USACI) при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие представители местной общественности, дружественных нашей стране общин и наши соотечественники.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственных гимнов Азербайджана и США, минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность страны.

Открывая церемонию, руководитель UCASI, член правления Координационного совета азербайджанцев Америки Самир Новрузов поздравил соотечественников с Днем Победы. Он отметил, что выдающемуся политическому и государственному деятелю Гейдару Алиеву, несмотря на все сложности того времени, принадлежат исключительные заслуги в деле интеграции нашей страны в мировое сообщество.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев, поприветствовав участников церемонии, поздравил наших соотечественников, проживающих в штате Техас, с Днем Победы, Днем государственного флага Азербайджана и полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Подчеркнув, что в нынешнем году в различных странах мира, в том числе в США, проводится цикл мероприятий в рамках "Года Гейдара Алиева", заместитель председателя говорил о неоценимых заслугах великого лидера перед нашей родиной, напомнил, что доблестная азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева претворила в жизнь его сокровенную мечту. “Все мы трепетно храним в наших сердцах знаменитое изречение великого лидера "Я горжусь тем, что я - азербайджанец", выражающее его любовь к своим корням, к своему народу. Считаем, что наследие Гейдара Алиева является важной школой как для нашего народа, так и мировой практики. Это наследие, опирающееся на национально-духовные, а также общечеловеческие ценности, - путь, ведущий к Победе", - сказал он.

Выступившие на мероприятии консул посольства Азербайджана в США Махмуд Махмудов, преподаватель университета в Далласе, профессор по астрофизике Дурдана Балакишиева, журналистка Софья Табаровская поделились своими воспоминаниями о великом лидере, его визитах в США и Хьюстон. Софья Табаровская озвучила часть интервью Гейдара Алиева местному радио во время его визита в Техас 30 лет назад, что было встречено участниками мероприятия аплодисментами. Выступавшие говорили о роли дней Победы и Флага в жизни нашего народа и азербайджанцев мира.

Церемония продолжилась показом подготовленного при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры документального фильма "Bеликий покровитель искусства", посвященного общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

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Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev’s centenary and Victory Day marked in Houston
Версия на азербайджанском языке ФотоHyustonda Heydər Əliyevin 100 illiyi və Zəfər Günü qeyd edilib

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