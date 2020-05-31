В грузинском селе число заразившихся COVID-19 достигло 73

В населенном азербайджанцами селе Мушевани (Даллар) в Болнисском районе Грузии за последние два дня подтверждено 20 новых фактов заражения коронавирусом.

Как передает грузинское бюро Report, число зараженных в селе достигло 73 человек.

С 29 мая население Мушевани массово проходит тестирование на коронавирус. До сих пор биологический материал 574 человек из села был отправлен в лабораторию Лугар в Тбилиси.

Общее число зараженных вирусом в Болниси составляет 183 человека, из них 83 выздоровели, 3 умерли.

Несмотря на то, что 23 мая в Грузии было отменено чрезвычайное положение, в селе Мушевани с 25 апреля продолжается жесткий карантинный режим.