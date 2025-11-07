В Госкомитете по работе с диаспорой организовано мероприятие "Наша Победа в мире"

В Госкомитете по работе с диаспорой состоялось торжественное мероприятие под названием "Наша Победа в мире", посвященное 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководство и сотрудники комитета, представители общественности и СМИ, семьи шехидов, участники войны и представители азербайджанской диаспоры.

Глава Комитета Фуад Мурадов отметил, что под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная Азербайджанская армия одержала величайшую победу в истории страны.

"Эта победа стала источником гордости для всех азербайджанцев мира, объединила соотечественников и вдохновила их на еще более активное донесение правды Азербайджана до международного сообщества", - отметил он.

Он добавил, что за рубежом к пятой годовщине Победы проходят десятки мероприятий и масштабных кампаний, отражающих единство азербайджанской диаспоры с государственной политикой страны.