Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В Госкомитете по работе с диаспорой организовано мероприятие "Наша Победа в мире"

    Диаспора
    • 07 ноября, 2025
    • 19:40
    В Госкомитете по работе с диаспорой организовано мероприятие Наша Победа в мире

    В Госкомитете по работе с диаспорой состоялось торжественное мероприятие под названием "Наша Победа в мире", посвященное 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководство и сотрудники комитета, представители общественности и СМИ, семьи шехидов, участники войны и представители азербайджанской диаспоры.

    Глава Комитета Фуад Мурадов отметил, что под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная Азербайджанская армия одержала величайшую победу в истории страны.

    "Эта победа стала источником гордости для всех азербайджанцев мира, объединила соотечественников и вдохновила их на еще более активное донесение правды Азербайджана до международного сообщества", - отметил он.

    Он добавил, что за рубежом к пятой годовщине Победы проходят десятки мероприятий и масштабных кампаний, отражающих единство азербайджанской диаспоры с государственной политикой страны.

    диаспора Путь к Победе День Победы Фуад Мурадов
    Фото
    Diaspor Komitəsində "Zəfərimiz dünyada" adlı tədbir təşkil olunub

    Последние новости

    20:00
    Фото

    Завершилось первенство армии по волейболу, посвященное 5-летию Победы

    Армия
    19:50
    Фото

    В Норвегии отметили День Победы Азербайджана

    Диаспора
    19:43

    Садыр Жапаров поздравил президента Азербайджана с пятой годовщиной Победы

    Внешняя политика
    19:40
    Фото

    В Госкомитете по работе с диаспорой организовано мероприятие "Наша Победа в мире"

    Диаспора
    19:37
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьером Пакистана

    Внешняя политика
    19:32

    В Румынии при столкновении поезда с автомобилем погибли 4 человека

    Другие страны
    19:30
    Фото

    Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:27
    Фото

    "Trendyol и инфлюенсеры Азербайджана" – вечер вдохновения, идей и новых горизонтов

    Бизнес
    19:24

    СМИ: КСИР готовил убийство посла Израиля в Мексике

    Другие страны
    Лента новостей