Diaspor Komitəsində "Zəfərimiz dünyada" adlı tədbir təşkil olunub
- 07 noyabr, 2025
- 18:48
Azərbaycan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Qarabağda tarixi qələbənin 5-ci ildönümünə həsr edilən "Zəfərimiz dünyada" adlı təntənəli tədbir keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə komitənin rəhbər heyəti, əməkdaşlar, ictimaiyyət və media təmsilçiləri, şəhid ailələrinin üzvləri, diaspor nümayəndələri iştirak ediblər.
Azərbaycan Dövlət himni səsləndirilib, ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən qəhrəman şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Tədbirdə çıxış edən şəhid polkovnik-leytenant Anar Əliyevin qızı Nigar Əliyeva Zəfərin 5-ci ilində keçirdiyi qürur hissini bölüşüb, atasının ruhunun şad olduğunu qeyd edib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov qeyd edib ki, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan Ordusunun Qarabağda qazandığı qələbə Azərbaycan tarixinin ən parlaq qələbəsidir:
"Qələbəmiz dünya azərbaycanlılarının qürur mənbəyinə çevrilib, onları daha sıx birləşməyə, haqq səsimizin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün daha əzmkar olmağa sövq edib".
O, xaricdəki Azərbaycan icmalarının müharibə və postmüharibə dövründəki fəaliyyətindən də danışıb. Diqqətə çatdırılıb ki, zəfərin 5 illiyində xarici ölkələrdə onlarla tədbir, irimiqyaslı kampaniya keçirilir, diasporun fəaliyyəti dövlətimizin siyasi xətti ilə harmoniya təşkil edir.
Milli Məclisin sədr müavini Rafael Hüseynov çıxışında Vətən müharibəsində qazanılan qələbəni xalqın mənəvi gücünün və tarixi ədalətin bərpasının təntənəsi adlandırıb.
II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, kapitan Mahur Həmidov, Xalq artisti Fəxrəddin Manafov, Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov, professor Mais Əmrahov, "Zəfər" İctimai Birliyinin sədri Sevinc Orucova, "Qarabağa səyahətim" kitabının müəllifi, uzun müddət Azərbaycanda yaşamış Nik Noulisa çıxış edərək Zəfər Gününü birliyin, dövlət-xalq həmrəyliyinin rəmzi adlandırıblar. Çıxışlarda şəhid ailələrinin, qazilərin cəmiyyətdə göstərdikləri nümunəvi rola da diqqət çəkilib.
Tədbirdə dövlət başçısının çıxışlarının, xaricdəki Azərbaycan icmalarının müharibə və postmüharibə dövründəki fəaliyyətinin, görkəmli diaspor nümayəndələrinin təbriklərinin yer aldığı "Zəfərimiz dünyada" adlı videoçarx, həmçinin "Şəhidə məktub" sənədli filmi nümayiş olunub.
"Zəfərimiz dünyada" adlı tədbir çərçivəsində Azərbaycan diasporu adından şəhid övladlarına hədiyyələr təqdim olunub, şəhid ailələrinə göstərilən maddi yardımlar barədə məlumat verilib.
Qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, ADDF və xaricdəki Azərbaycan icmaları hər zaman şəhid ailələrini diqqət mərkəzində saxlayır, onlara maddi-mənəvi dəstək göstərir, şəhid uşaqları mütəmadi olaraq komitənin müxtəlif layihələrinə cəlb olunurlar.