​В Германии прошла акция протеста против убийства гражданина Турции

Группа турецких граждан провела акцию протеста в германском городе Гельзенкирхен. Причиной этому является смерть гражданина Турции Мехмета Булгу в результате огня, открытого германским полицейским.

Об этом сообщили европейскому бюро Report в общественном объединении "Любители Турции", расположенном в городе Вуппертал.

Участники акции требовали наказания для сотрудника полиции, убившего М.Булгу, они озвучивали лозунг "Нет насилия со стороны полиции!".

Акция протеста перед отделением полиции Гельзенкирхена длилась около часа. Проживающие в городе азербайджанцы также приняли участие в акции.

Председатель Общественного объединения "Любители Турции" Мурат Гюнеш заявил, что за последние семь лет восемь турков были убиты сотрудниками полиции: "Мы требуем уволить и наказать полицейского, убившую Мехмета Булгу".

Напомним, 13 января в германском Гельзенкирхене 38-летний гражданин Турции Мехмет Булгу скончался в результате огня, открытого полицейским из служебного оружия. В управлении полиции сообщили, что гражданин Турции разбил стекло автомобилей, припаркованных перед управлением. Полицейские четыре раза выстрелили в Мехмета Булгу, который не подчинился требованиям полиции. По факту бюро расследований Федерального Министерства внутренних дел Германии проводит расследование.