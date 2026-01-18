В Германии открылся дом Азербайджана и воскресная школа

В германском Штутгарте состоялось открытие очередного дома Азербайджана и действующей при нем азербайджанской воскресной школы.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В церемонии открытия приняли участие председатель Госкомитета Фуад Мурадов, советник Посольства Азербайджана в ФРГ Самир Рзаев, генеральный консул Турции в Штутгарте Макбуле Кочак Качар, проживающие в Европе азербайджанцы, руководители ряда домов Азербайджана за рубежом и представители местной общественности.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

Председатель Азербайджано-Германского центра культуры Гюнай Мирзаева выступила с отчетным докладом о деятельности учреждения, объединяющего соотечественников, проживающих в ФРГ, и правления Альянса азербайджанцев Германии.

Ф. Мурадов рассказал о современной политике в области диаспоры, осуществляемой под руководством президента Ильхама Алиева, и о диверсификации совместной деятельности с диаспорой, отметив открытие домов Азербайджана и воскресных школ в различных странах мира. Председатель Госкомитета также поздравил соотечественников с открытием еще одного дома Азербайджана и воскресной школы в Германии, оценив это как наглядное доказательство заботы нашего государства об азербайджанцах, проживающих за рубежом.

Было отмечено, что дома Азербайджана, воскресные школы, включая онлайн-школы "Карабах", созданные по инициативе первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой, являются самой успешной моделью, предоставляющей преимущества и новые возможности для изучения родного языка молодым поколением, проживающим за рубежом. Внедрение этой модели в таком важном регионе, как Штутгарт, где компактно проживают азербайджанцы, имеет особое значение.

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики с выступлениями президента Азербайджана.

Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Алтай Рустамли, член правления Амир Али Сардари Иревани, Макбуле Кочак Качар и ряд членов общины в своих выступлениях назвали открытие дома Азербайджана символом единства наших соотечественников.

Участники церемонии посетили выставку "Гранат", состоящую из произведений итальянского деятеля культуры Франческо Маццо.