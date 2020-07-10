В Германии в прошлом году утонули 27 соискателей убежища, включая азербайджанца

Самая опасная ситуация в стране наблюдается в реке Рейн и озере Зандер Баггер

В 2019 году в Германии утонули 417 человек.

Как сообщили европейскому бюро Report в Национальной ассоциации спасателей Германии (DLRG), в прошлом году 200 человек утонули в озерах, 120 – в реках, остальные – в закрытых и открытых водоемах.

Среди утонувших 25 детей младше 10 лет, 27 – беженцы и мигранты, прибывшие в Германию в поисках убежища.

Среди утонувших был и гражданин Азербайджана. В городе Гифхорн, Нижняя Саксония, утонул 20-летний гражданин Азербайджана, вошедший в озеро, чтобы прохладиться. Прибывшие на место сотрудники полиции и спасатели извлекли его тело из воды после 8-ми часов напряженных поисков.

В Ассоциации сообщили, что в зависимости от степени опасности, реки и озера поделены на "красный", "зеленый", "желтый". Среди населения также проводятся просветительские работы, но в большинстве случаев правилам безопасности не следуют.

Самая опасная ситуация в стране наблюдается в реке Рейн и озере Зандер Баггер. В Рейне сильные течения, а дно Баггера настолько заросло тиной и стало вязким, что попавшему в озеро тяжело спастись.